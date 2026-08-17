Edin Dzeko fa le valigie e lascia Firenze. Ritardo era legato ai figli

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Edin Dzeko e la sua famiglia si preparano a lasciare definitivamente l’Italia. Come scrive il Corriere dello Sport -Stadio la moglie Amra e i quattro figli lasceranno Firenze per raggiungere l’attaccante in Germania, dove ha scelto di proseguire la sua carriera allo Schalke. Lo stesso Dzeko ha spiegato che i figli sono ormai abituati ai trasferimenti e che nelle prossime settimane lo raggiungeranno. La decisione era stata rimandata per non interrompere l’anno scolastico e gli impegni sportivi dei bambini.

Dzeko, ancora un anno nel calcio

Dopo un mese di vacanza, Dzeko ha deciso di continuare a giocare per un’altra stagione. Il bosniaco ha ammesso di aver sentito nuovamente il bisogno del campo, dello spogliatoio e delle emozioni del calcio. Nei giorni scorsi è apparso sorridente anche accanto a José Mourinho durante l’amichevole contro il Real Madrid. I due hanno lavorato insieme al Fenerbahce e mantengono ancora oggi un ottimo rapporto.