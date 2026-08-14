Piccoli: "La scorsa stagione è stata molto complicata. Ora sono maturo, posso fare meglio"
Roberto Piccoli ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore del Bologna ai canali ufficiali del club rossoblu ripartendo dalle sensazioni estive e da ciò che vorrà fare in questa nuova esperienza: "Mi sento abbastanza bene ho fatto un buon ritiro. Ho giocato delle partite e sono andato abbastanza bene. Mi sento bene fisicamente e non vedo l'ora di iniziare".
L'anno scorso è stato difficile.
"L'anno scorso è stata una stagione complicata ma mi ha anche aiutato a crescere. Ho fatto nove gol in una stagione che è stata veramente complicata. Quest'anno voglio aumentare il mio bottino e fare una bellissima stagione. Ogni mia esperienza è stata a livello umano e sportivo, adesso mi sento nel pieno della maturità per fare ancora meglio".
Come è maturata questa scelta?
"Conoscevo già Sartori fin da piccolo quando ero all'Atalanta. Lui mi ha convinto ancor di più. Ho parlato col direttore, con l'allenatore e tutti mi hanno trasmesso una voglia di crescere sia a livello personale che di club".
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