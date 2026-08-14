Piccoli: "La scorsa stagione è stata molto complicata. Ora sono maturo, posso fare meglio"

vedi letture

Roberto Piccoli ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore del Bologna ai canali ufficiali del club rossoblu ripartendo dalle sensazioni estive e da ciò che vorrà fare in questa nuova esperienza: "Mi sento abbastanza bene ho fatto un buon ritiro. Ho giocato delle partite e sono andato abbastanza bene. Mi sento bene fisicamente e non vedo l'ora di iniziare".

L'anno scorso è stato difficile.

"L'anno scorso è stata una stagione complicata ma mi ha anche aiutato a crescere. Ho fatto nove gol in una stagione che è stata veramente complicata. Quest'anno voglio aumentare il mio bottino e fare una bellissima stagione. Ogni mia esperienza è stata a livello umano e sportivo, adesso mi sento nel pieno della maturità per fare ancora meglio".

Come è maturata questa scelta?

"Conoscevo già Sartori fin da piccolo quando ero all'Atalanta. Lui mi ha convinto ancor di più. Ho parlato col direttore, con l'allenatore e tutti mi hanno trasmesso una voglia di crescere sia a livello personale che di club".