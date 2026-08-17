Dzeko: "Mio figlio si allenava alla Fiorentina e si divertiva un sacco"

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Edin Dzeko sarà ancora un giocatore dello Schalke 04. Dopo i sei mesi poco fortunati alla Fiorentina, l’attaccante bosniaco ha deciso di proseguire la sua avventura in Germania, tornando in Bundesliga dopo la promozione del club: "Penso che i miei figli siano già abituati a cambiare città e scuola, a farsi nuovi amici. Qualche giorno fa, la mia figlia maggiore, che ha dieci anni, ha detto che vuole vivere in Germania. Forse ha paura che io smetta di giocare. Per questo ha detto che vuole tornare allo Schalke. È furba. Ha detto: “Voglio vivere in Germania”.

Arriveranno qui tra due settimane. Ora devo prima trovare una casa e una scuola per i miei figli. Alla fine, la cosa più importante è che siamo tutti insieme. Firenze? Mio figlio si allenava con la Fiorentina. Si allenava davvero molto bene e si divertiva un sacco. Quindi ci siamo detti: non ha senso cambiare tutto per soli quattro mesi. Se passa un altro anno, allora forse lo faremo".