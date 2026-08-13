L'ex attaccante della Fiorentina Larrondo torna in campo a 38 anni
L'ex calciatore di Siena, Fiorentina e Torino Marcelo Larrondo torna a giocare all'età di 38 anni. L'attaccante argentino con cittadinanza cilena, lasciata la serie A è tornato a giocare in Argentina (in squadre tra cui Rosario e River Plate) per poi chiudere la carriera in Cile. Dopo aver lasciato il calcio nel 2023, Larrondo torna in campo.
Lo farà con il club dilettantistico argentino La Consulta. "Il Club Deportivo La Consulta infatti ha fatto scalpore sul mercato di Valle de Uco - si legge sul portale elcucodigital.com - Con l'obiettivo di partecipare al Torneo Regionale Dilettantistico Maschile del 2026, il club si è assicurato l'ingaggio di Marcelo "Samurái" Larrondo come primo rinforzo di spicco nel torneo nazionale in programma a fine agosto".
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