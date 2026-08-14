Kayode: "Alla Fiorentina ho imparato tantissimo. Anche che nessuno ti regala niente"

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Micheal Kayode, difensore attualmente al Brentford ma lanciato nel grande calcio dalla Fiorentina, ha parlato a Sky Sport tornando anche sul periodo passato in viola: "Venivo da un periodo in cui avevo fatto il primo anno in prima squadra con Italiano, giocando sempre. Avevo fatto l'esordio e, a 19 anni, aver avuto la possibilità di giocare un intero campionato è stato incredibile. L'anno successivo ci sono stati alcuni cambiamenti e ho giocato un po' meno".

Non una lamentela da parte dell'esterno diventato fin da subito uno degli idoli del suo club in Premier League e infatti, sempre parlando del periodo alla Fiorentina ha aggiunto: "Sono convinto che mi sia servito comunque molto, perché penso che si abbia sempre qualcosa da imparare, specialmente quando si è giovani. Nessuno ti regala niente, credo di aver imparato tantissimo nei mesi prima di venire al Brentford, quando non giocavo. Appena sono arrivato qui ho usato quell'esperienza come spinta per dare il massimo, togliermi le mie soddisfazioni e conquistarmi un posto in cui poter fare davvero bene".