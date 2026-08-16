Manor Solomon parte alla grande col West Ham: va subito in gol

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È iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione di Manor Solomon. L'esterno offensivo, dopo l'esperienza alla Fiorentina, ha deciso di restare in Inghilterra, accettando però di ripartire dalla Championship. Una scelta che ha portato il West Ham a puntare su di lui e che, almeno nella prima uscita ufficiale, sembra aver dato subito i suoi frutti. All'esordio con la maglia degli Hammers, infatti, Solomon ha trovato la via del gol al 78', mettendo la propria firma sul match contro il Burnley. La rete dell'israeliano sembrava aver indirizzato definitivamente la partita sullo 0-2 e consegnato al West Ham una vittoria importante all'esordio.

La rimonta da parte del Burnley

La sfida, però, ha preso una piega completamente diversa nel finale. Il match, che metteva di fronte due squadre appena retrocesse, ha visto il Burnley reagire con grande carattere e riuscire a riacciuffare il risultato sul 2-2 grazie alla doppietta di Flemming. Per Solomon resta comunque un debutto molto positivo, impreziosito da un gol che rappresenta un ottimo biglietto da visita per la sua nuova avventura. Il West Ham di Espirito Santo, invece, dovrà ancora trovare il giusto ritmo e la necessaria continuità.