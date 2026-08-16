Primi tre punti per Bove: il suo Watford batte 2-1 il Southampton
È iniziata oggi la nuova stagione di Edoardo Bove, centrocampista romano ed ex Fiorentina, attualmente in forza al Watford. Il giocatore è stato schierato dal primo minuto nella gara casalinga contro il Southampton, valida per la prima giornata di Championship, la seconda divisione del calcio inglese. Bove ha contribuito al successo per 2-1 delle ‘Bees’, prima di essere sostituito al 60’, quando ha lasciato il posto a un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano: l’ex centrocampista dell’Udinese Martin Payero.
Primi tre punti stagionali per Bove
A difendere i pali del Watford allenato da Alessio Dionisi c’era invece l’ex Bologna Federico Ravaglia, protagonista del suo debutto ufficiale con la maglia giallorossa. La formazione londinese ha conquistato i primi tre punti della stagione grazie alle reti di Iker Bravo, anche lui con un passato all’Udinese, e Nabizada, riuscendo così a superare i ‘Saints’ e a partire con il piede giusto nel nuovo campionato.
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