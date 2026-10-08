Il Cesena cambia direttore generale: l'ex viola Mencucci può approdare in Romagna

Il Cesena cambia direttore generale: l'ex viola Mencucci può approdare in RomagnaFirenzeViola.it
Oggi alle 14:30Ex viola
di Redazione FV

Avvicendamenti societari in casa del Cesena visto che c'è una concreta possibilità dell'addio di Corrado Di Taranto, attuale direttore generale bianconero, tentato dal Padova. E secondo la Gazzetta dello Sport tra i candidati a prendere il suo posto c'è una vecchia conoscenza della Fiorentina, l'ex ad Sandro Mencucci, che in estate ha chiuso il suo rapporto anche con il Lecce.