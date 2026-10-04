Brusco stop per Favasuli. Allegri perde l'ex esterno viola per due mesi

Brusco stop per Costantino Favasuli, destinato a restare fuori dai campi per diverse settimane. Come riporta stamni il Corriere dello Sport-Stadio, l'esterno azzurro ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra nel corso di Armenia-Italia Under 21 e dovrà fermarsi per quasi due mesi, tornando a disposizione dopo la sosta delle nazionali di novembre. Una tegola per Allegri, che sulla corsia di destra aveva trovato un’arma imprevedibile nell'ex viola, capace di spaccare le partite con freschezza.