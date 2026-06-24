Calciomercato CSC Flash: si stringe per Koleosho, nuovi contatti per Thorstvedt

vedi letture

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra? Flash!": la Fiorentina insiste per Koleosho e punta tutto su Thorstvedt

Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di mercato quotidiana a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Tutto su Koleosho

La Fiorentina stringe per Luca Koleosho. Il club è in attesa di capire le reali intenzioni dell'esterno del Burnley, che potrebbe accettare sia in chiave Nazionale che per il forte legame con Cher Ndour. Sempre d'attualità anche Matteo Cancellieri della Lazio e Joshua Bakayoko del Lipsia.

Thorstvedt prima scelta

Nuovi contatti tra i dirigenti viola e Kristian Thorstvedt, che è favorevole all'operazione e resta il profilo più gradito a Fabio Grosso a centrocampo. Il Sassuolo chiede 15 milioni nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Sono attesi nuovi contatti chiarificatori tra i club.

Dodo per Noa Lang?

Dodo partirà in estate, su di lui ci sono Roma e Napoli. I partenopei potrebbero inserire nell'operazione una contropartita: si tratta di Noa Lang che è in uscita e non a caso è stato in prestito al Galatasaray. Vedremo se ci saranno sviluppi significativi.

Piccoli sul mercato

La Fiorentina ha aperto alla cessione di Roberto Piccoli, che però partirebbe solo in prestito (con opzione) vista l'impossibilità di trovare un acquirente che lo accolga a titolo definitivo. Ricordiamo che i viola l'avevano comprato dal Caglairi per 25 milioni più 2 di bonus.