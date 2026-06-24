Parla l'obiettivo viola, Koleosho: "Ecco perché ho scelto la Nazionale italiana"

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Luca Koleosho è uno dei grossi obiettivi della Fiorentina sul mercato. L'esterno classe 2004 del Burnely dovrà prendere a breve una decisione sul suo futuro. Nel frattempo, si è raccontato a Cronache di Spogliatoio parlando della scelta di giocare per la Nazionale italiana, nonostante abbia anche la cittadinanza statunitense e nigeriana: "Io ho sempre seguito l'Italia, giocavo con la maglia azzurra e il mio giocatore preferito era Balotelli. Quando ero piccolo mi ricordo la sua doppietta contro la Germania agli Europei; è tutt'ora il mio idolo, non l'ho mai incontrato ma mi piacerebbe farlo, sarebbe un sogno.

La mia famiglia viene dal Molise, da Campobasso. Quando sarò più grande mi piacerebbe visitarlo. Sono nato negli Stati Uniti, parlo quattro lingue, inglese, francese, spagnolo e italiano. L'italiano lo sto studiando per parlarlo meglio, lo parlo in famiglia, poi con la gente fuori son un po' timido. Con Cher Ndour e gli altri dell'Under 21 posso parlare in inglese o francese, ma per me non è un problema parlare in italiano".