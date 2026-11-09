Scontro e infortunio tra Gosens e Karius: serata da dimenticare per lo Schalke 04

Serata decisamente sfortunata per lo Schalke 04, uscito sconfitto per 2-1 dalla sfida contro l'Hoffenheim. Oltre al risultato negativo, la formazione tedesca deve fare i conti con le condizioni di Loris Karius e dell'ex Fiorentina Robin Gosens, protagonisti di un violento scontro di gioco che ha costretto entrambi ad abbandonare il campo.

L'episodio si è verificato nei primi minuti della ripresa, quando Gosens, nel tentativo di rimediare a un rinvio sbagliato del proprio portiere, ha colpito involontariamente Karius alla testa. L'ex Liverpool, già autore di un grave errore nella prima parte dell'incontro, ha riportato alcune ferite al naso e al volto, rendendo necessaria la sostituzione da parte del tecnico Miron Muslic. A preoccupare maggiormente, però, sono le condizioni di Gosens. L'ex esterno viola ha infatti riportato una distorsione al ginocchio ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco zoppicando, con la gamba fasciata. Lo staff medico dello Schalke attende ora gli accertamenti per stabilire l'effettiva gravità dell'infortunio. Per Karius, invece, le conseguenze dello scontro sembrerebbero meno serie. Resta comunque una serata da dimenticare per lo Schalke, che oltre alla sconfitta rischia di perdere due pedine importanti.