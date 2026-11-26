Dagli inviati Dal Viola Park, inizia il ritiro. Arrivati i giocatori, la dirigenza a fianco alla squadra

Al centro sportivo di Bagno a Ripoli inizia il ritiro in vista della partita contro l'Udinese. Arrivati i primi giocatori e la dirigenza

È iniziato in questi minuti il ritiro della Fiorentina al Viola Park. Dopo le 24 ore di riposo concesse alla squadra in seguito alla pesante sconfitta contro il Monza, i primi giocatori stanno raggiungendo il centro sportivo per dare il via alla preparazione in vista della trasferta di domenica contro l'Udinese. Tra i primi ad arrivare ci sono stati i due infortunati Pongracic e Viery, seguiti da Oulai e Dragusin prima che arrivassero tutti gli altri alla spicciolata con le proprie macchine. Un appuntamento importante per il gruppo viola, chiamato a ritrovare compattezza e concentrazione dopo un avvio di stagione molto complicato.

Dirigenza a fianco alla squadra

Al Viola Park sono presenti anche i dirigenti Ferrari e Goretti, più tardi ha fatto il suo arrivo anche Fabio Paratici. Nel corso del ritiro, che proseguirà almeno fino alla gara di domenica, Paolo Vanoli avrà modo di lavorare sulle soluzioni tattiche da adottare contro i friulani. Tra i temi principali ci sarà la ricerca di un maggiore equilibrio, con il possibile ritorno al 4-3-3 e la valutazione delle condizioni dei giocatori reduci da problemi fisici. L'obiettivo è arrivare alla sfida di domenica con un atteggiamento diverso e dare un segnale dopo il ko di Monza.