Dagli inviati De Gea non parla in conferenza per un calo di pressione: cos'è successo

Un piccolo malessere per David De Gea al termine di Monza-Fiorentina, partita conclusa con il pesante risultato di 3-0 in favore dei brianzoli. Il portiere spagnolo, atteso in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, è stato costretto ad allontanarsi prima ancora di iniziare il proprio intervento. De Gea era appena entrato nella sala conferenze e si stava preparando a parlare quando ha avvertito un improvviso malessere, accompagnato da una sensazione di mancanza d'aria.

A provocare il disagio sarebbe stato soprattutto il forte sbalzo di temperatura percepito dal giocatore, passato da un ambiente particolarmente caldo a uno decisamente più freddo. Il portiere viola ha chiesto di potersi allontanare dalla sala stampa per il troppo caldo e alla fine non si è presentato davanti ai microfoni.