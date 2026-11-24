FirenzeViola Paratici e le conferenze "fashion". Ma di 13 acquisti chi funziona davvero?

Dalle logiche di mercato astruse alla squadra a un passo dalla zona retrocessione: il bilancio del primo terzo di campionato

Niente da fare, la Fiorentina non ingrana la marcia dopo dodici giornate di Serie A. La media spaventosa di 0,75 punti a partita è lo specchio di un contesto che non funziona, o almeno non ancora. Sta di fatto che i 150 milioni di euro spesi in estate gridano vendetta e chiamano in causa Fabio Paratici, il quale ha tenuto un paio di conferenze da quando ha assunto la carica di direttore sportivo viola. Concetti, lezioni, inglesismi, addestramenti che sfociano nel classico tanto fumo e poco arrosto, perché se le scelte di mercato sono "la cosa più fashion per voi della stampa" è anche giusto valutarle.

Il bilancio degli acquisti di Paratici

Di 13 acquisti estivi, chi funziona davvero? Probabilmente l’unico che ha convinto è Njie, arrivato come scommessa da un Torino che aveva bisogno di incassare. Si è rivelato un giocatore valido e voglioso di crescere. Poi viene il resto. Mastantuono è un talento grezzo, impiegato male e spesso demotivato. Per certi versi difficilmente collocabile e soprattutto in prestito. Come Jimenez del resto, altro elemento che per quanto discontinuo si avvicina all’avvio di Njie, rispetto al quale però è giusto mantenere una riserva visto il temperamento. Ieri ha fatto un passo indietro anche Pellegrino, a cui non arriva un pallone.

I rimandati al primo trimestre

Dragusin non ha lontanamente dato l’impressione di aver ritrovato una forma accettabile. Beto è un punto interrogativo enorme e sul quale qualcuno dovrebbe dare spiegazioni. Viery avrà bisogno di un periodo di ambientamento più o meno lungo. Oulai era uno dei cavalli di battaglia del mercato estivo, ma fino a ieri gli è stato regolarmente preferito Fagioli. A Gonçalves sono serviti tre mesi per palesarsi (?). Atta sta uscendo adesso da un calvario durato due mesi. Gnonto resta una buona riserva. Valdepeñas fa la panchina da ottobre. Questi ultimi sono tutti giocatori comprati a titolo definitivo. E Joao Mario si vedrà, considerando che deve fare di necessità virtù.

La sensazione di una mancanza di logica

Com'è come non è, questa Fiorentina presenta diverse lacune: lo dimostra l'aver chiuso la partita di ieri con tre terzini, che sembrano più esterni. E che a quel punto richiederebbero un 3-5-2, impraticabile perché mancherebbero i centrali (ne hai quattro, di cui due infortunati o non al meglio e, nel caso, adattati). Ad oggi è tutto profondamente fumoso, dalla gestione tecnica alle scelte di mercato, passando per l’avvicendamento di due allenatori. Tutti fattori che condannano una Fiorentina a un punto di distanza dal terzultimo posto e le cui vicissitudini meritano una riflessione globale e non individuale.