Dagli inviati
Squadra fischiata e rifiutata dalla Curva. Pioli va direttamente in spogliatoio
FirenzeViola.it
Aria pesantissima al Franchi dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina contro il Lecce che porta la squadra viola ancora più nel buio. Dopo aver intonato per quasi tutta la partita cori contro la squadra e contro Pioli, quando i giocatori a fine partita hanno provato ad andare sotto la Curva Ferrovia sono stati ancora una volta rifiutati, con Ranieri e compagni che sono stati costretti a tornare negli spogliatoi perché sommersi di fischi. Tra di loro non c'era neanche Stefano Pioli, andato direttamente negli spogliatoi al fischio finale della partita.
Dagli inviati
