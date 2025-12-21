Dagli inviati Ancora Nani: "Prestazione inaccettabile. Non mi attacco a un rigore per noi"

vedi letture

Il ds dell’Udinese Gianluca Nani ha parlato dalla sala stampa del Franchi al termine del ko contro la Fiorentina per 5-1: “Noi siamo una buona squadra ma abbiamo fatto una prestazione inaccettabile. La Fiorentina resta una squadra forte ma bisogna sapere che le partite si possono vincere anche in 10 contro 11. Io non mi aspettavo di perdere così male. Guai a prendere come scusa l’espulsione, che era sacrosanta: dobbiamo essere più forti di questo: ci serve solidità.

Ora pensiamo ai 40 punti poi vedremo se potremo alzare l’asticella. Non voglio attaccarmi anche a un rigore per noi che ci poteva stare: anzi, eravamo entrati anche bene. Il motivo per cui parlo è per testimoniare che la società sia presente e ci metta la faccia quando le cose non vanno bene”.