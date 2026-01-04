Terracciano: "Nel finale ci è mancata la percezione del pericolo ma miglioreremo"
Il terzino della Cremonese Filippo Terracciano ha preso la parola in sala stampa al termine della sconfitta patita contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Potevamo avere un approccio diverso al match, è la prima volta in stagione che ci è mancato il solito atteggiamento. Nel finale è mancata un po’ di percezione del pericolo e di attenzione, che poi sono gli aspetti che ci hanno fatto subire gol nelle ultime gare”.
Pochi tiri in porta: come mai?
“Lo sappiamo, dobbiamo alzare il numero delle conclusioni. E’ un problema che abbiamo da inizio anno. Sono certo che col tempo miglioreremo lo sviluppo della manovra e la fase di finalizzazione. Il nostro margine di miglioramento c’è”.
