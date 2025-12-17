Dagli inviati

Domani Losanna-Fiorentina, ecco l'interno della Tuilière: le immagini di FirenzeViola

Oggi alle 18:40
di Redazione FV

La Fiorentina domani sera alle 21 giocherà contro il Losanna allo stadio della Tuilière. Atteso il sold out (ma la capienza si aggira sui 12mila spettatori) e almeno 800 saranno i tifosi viola a sostenere la squadra (600 nel settore opsiti andato in poche ore esaurito). Ecco intanto l'interno dello stadio dalle immagini di FirenzeViola.