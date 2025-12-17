Dagli inviati F. Franchi: "La B sarebbe un disastro per Firenze ma pure per Rocco"

A margine dell'evento "Dal Palasport a Forum, la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti" ha parlato Francesco Franchi, figlio di Artemio: "Siamo disperati, non riusciamo a capire come uscirne fuori. Leggevo di un intervento di Matteo Renzi che dice 'ci vuole un super manager', ma non è facile perché purtroppo il presidente Commisso non è a Firenze da alcuni mesi. Quindi non credo che i dirigenti della Fiorentina possano avere l'autonomia di cercare questo super manager. Siamo tutti increduli perché la squadra si meriterebbe di essere tra le prime 7-8 del campionato e invece siamo ultimi in classifica. Se domenica non succede qualcosa, credo che si rischi davvero. Tutti, anche per Commisso perché si tratterebbe di buttare centinaia di milioni di euro. Per noi un disastro".

Peggio la squadra o lo stato dei lavori del Franchi?

"La squadra... Anche l'anno scorso avevamo uno stadio devastato, ma il problema sono i giocatori. Abbiamo cambiato Pioli e preso Vanoli, senza trovare una soluzione. Firenze e i suoi tifosi non meritano tutto questo".