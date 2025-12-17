Dagli inviati L'assessora Perini: "Non ci meritiamo la Serie B. Uniti per risollevarci insieme"

Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, ha parlato a margine dei festeggiamenti per i 40 anni del Palasport poi diventato Nelson Mandela Forum: "Questo forum è un simbolo per tanti motivi. è bellissimo pensare che tutti questi manifesti sia un ricordo impresso nella memoria di qualcuno. Qualsiasi evento svolto in questo luogo, sicuramente ha lasciato qualcosa nella mente di qualcuno. IN questo luogo può ancora ospitare grandi eventi anche sportivi, visto che può ospitare fino a 7mila persone. Speriamo di poter sfruttare questo luogo in questo senso e lavoreremo affinché questo possa essere possibile. L'importanza di questo ruolo è legata però alla valenza sociale perché rappresenta un simbolo di giustizia sociale vera come Nelson Mandela".

Lei era allo stadio domenica scorsa, cosa ha provato dopo la sconfitta e le lacrime dei tifosi?

"Quando abbiamo la squadra che ahimé sta vivendo un momento veramente drammatico dobbiamo stringerci intorno ad essa, tifare per la maglia e cercare di risollevarci insieme da questo periodo perché non ci meritiamo la serie B. Come città Firenze è la Fiorentina e la Fiorentina è Firenze. Dobbiamo lavorare insieme per rialzarci e salire in classifica".

La Savino del Bene però ci ha fatto gioire con la vittoria del Mondiale per Club in Brasile.

"Abbiamo portato a casa, nel comune di Scandicci ma con una valenza che coinvolge anche tutta l'area fiorentina, una vittoria di livello Mondiale. Ci ha fatto esplodere di gioia quella vittoria in Brasile. Abbiamo un trofeo che sicuramente anche da un punto di vista dilettantistico, permetterà a tutto il movimento di crescere sempre di più. Le nostre società sportive sono un simbolo per tanti e un modello per tanti ragazzi e ragazze. È stato bellissimo portare a casa un trofeo del genere".