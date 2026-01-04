Dagli inviati Silenzio stampa interrotto in casa viola: a breve parlerà anche Vanoli

Silenzio stampa interrotto in casa Fiorentina. Al termine del successo odierno sulla Cremonese, il club viola ha deciso di riprendere a far parlare i suoi tesserati, dopo un silenzio durato qualche settimana. Ergo, a minuti, avrete modo di leggere le parole di Paolo Vanoli e di un giocatore viola dalla sala stampa "Righini" del Franchi.