Runjaic: "Complimenti ai viola per la prima vittoria. Noi in gara solo i primi 5'"
Al termine della partita persa 5-1 contro la Fiorentina, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha preso la parola presso la sala stampa dello stadio Franchi. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto bene i primi 5’ quando la Fiorentina era confusa ma il cartellino rosso ha cambiato tutto. Abbiamo fatto un grande regalo ai viola. Sono molto amareggiato per la mancata reazione. Non era facile tornare in gara sul 3-0. Mi spiace molto per i tifosi ma torneremo più forti di prima sabato contro la Lazio. Faccio i complimenti alla Fiorentina per la prima vittoria in campionato. Auguri anche ai loro tifosi”.
La Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulodi Tommaso Loreto
