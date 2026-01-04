Dagli inviati Nicola: "La Fiorentina non c'entra nulla con la lotta salvezza. Oggi brutta gara"

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha preso la parola in sala stampa al termine della sconfitta patita al Franchi contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Penso sia stata una partita brutta da entrambe le parti ma forse non abbiamo messo quel 10% in più per fare la differenza. Prendere il gol allo scadere mi fa rosicare ma sappiamo di aver giocato contro una squadra che ha un organico costruito per lottare per altri traguardi rispetto al nostro”.

E’ stata una gara giocata senza cattiveria?

“Secondo me non siamo stati qualitativi come altre volte ma la fame non è solo quella di approcciare bene la gara. Dobbiamo essere autocritici”.

La Fiorentina dice che è una vostra diretta concorrente per salvarsi?

“No, non c’entra nulla. Non ci prendiamo in giro. Guardate la rosa, dai. Da avversario dico che è una squadra che non c’entra nulla con quella zona di classifica. La Fiorentina può riprendere tutti con due partite. Noi dobbiamo prendere punti ovunque”.