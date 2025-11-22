Dagli inviati

Spalletti duro: "Siamo sotto il livello di calcio che dobbiamo esibire"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha così parlato dalla sala stampa del Franchi dopo il pari contro la Fiorentina: “Siamo sotto il livello di calcio che dobbiamo esibire, per cui gli episodi c’entrano fino a un certo punto. O si fanno le cose differenti o i risultati restano questi. Già il fatto che i giocatori fossero dispiaciuti a fine gara vuol dire che c’è una presa di coscienza della nostra situazione”.