Grosso su Atta: "Complimenti al direttore. Io lo vedo come mezzala sinistra"
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Nel corso della conferenza stampa dal Viola Park, il nuovo allenatore della Fiorentina Fabio Grosso ha commentato anche il prossimo acquisto di Atta dall'Udinese: "Intanto faccio i complimenti al direttore... qualche giorno fa gli ho scritto e gli ho chiesto se era sicuro che il ragazzo venisse (ride, ndr). Sono contento di questo acquisto, vedo Atta come centrocampista. Ha qualità, quantità e un potenziale grandissimo. Lo vedo come mezzala sinistra".
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