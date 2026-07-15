Dagli inviati
Giovanni Fabbian e Antonio Pirrò presenti al Meet&Greet al Viola Park: le foto di FirenzeViola
Nel consueto appuntamento con il Meet&Greet del Summer Village Viola Park ad opera della collaborazione tra ACF Fiorentina e Barberino Outlet, oggi sono stati Giovanni Fabbian e Antonio Pirrò i protagonisti degli autografi alle tante famiglie e ai tanti bambini presenti al centro sportivo viola in occasione del ritiro della Fiorentina iniziato il 13 luglio.
Giovani tifosi gigliati che, intrattenuti anche dagli animatori del Summer Village, hanno potuto imparare anche il Ballo del Centenario, coreografia che verrà presentata da ballerine e da Nico Freestyle tra pochi minuti, alle ore 17, nello spettacolo pre-allenamento .
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