Grosso su Kean e Fagioli: "Faccio lo stesso discorso per entrambi"
Moise Kean e Niccolò Fagioli. Sono due giocatori di cui è stato chiesto conto a Fabio Grosso oggi in conferenza stampa. Queste le risposte del nuovo allenatore partendo dall'attaccante: "Lo conosco bene, ho inziato a lavorare alla Juve con lui e si vedevano già le sue potenzialità. Lo chiamai in Primavera da sotto età ed ha bruciato le tappe. Ha grande potenziale e doti fische e tecniche di primo livello. Voglio scoprire i suoi pensieri adesso".
Un altro che conosce bene è Fagioli: dove lo vede nella sua Fiorentina?
"Per lui faccio lo stesso discorso di Moise, copia e incolla. Sì, lo vedo al centro del mio progetto. E' un ragazzo con qualità altissime, può fare grandi miglioramenti sotto tanti punti di vista: parliamo di un giocatore che ho sempre piacere di abbracciare quando incontro".
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