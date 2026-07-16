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Jimenez si allena in gruppo dopo i due giorni in palestra

Jimenez si allena in gruppo dopo i due giorni in palestra
Oggi alle 18:15Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

Alex Jimenez torna ad allenarsi con il gruppo viola agli ordini di Fabio Grosso. Il giocatore spagnolo si era visto solo il primo giorno, alle prese quasi subito con massaggi e stretching a bordo campo poi nei due giorni scorsi il neo terzino viola, ufficializzato proprio oggi dalla Fiorentina, si è allenato da solo in palestra. Oggi la bella notizia del transfer internazionale e il ritorno in gruppo.