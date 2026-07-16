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Jimenez si allena in gruppo dopo i due giorni in palestra
Alex Jimenez torna ad allenarsi con il gruppo viola agli ordini di Fabio Grosso. Il giocatore spagnolo si era visto solo il primo giorno, alle prese quasi subito con massaggi e stretching a bordo campo poi nei due giorni scorsi il neo terzino viola, ufficializzato proprio oggi dalla Fiorentina, si è allenato da solo in palestra. Oggi la bella notizia del transfer internazionale e il ritorno in gruppo.
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Kean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombradi Luca Calamai
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Copertina
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
Mario TeneraniAria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
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