Social Valdepeñas saluta il Real: "Sette anni di momenti indimenticabili"

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Victor Valdepeñas, il terzino sinistro arrivato dal Real alla Fiorentina in queste ore, saluta attraverso i social i Blancos: "Dopo sette stagioni, è il momento di chiudere un capitolo che porterò sempre con me. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che hanno fatto parte del mio percorso, per la loro fiducia, le loro richieste, i loro consigli e per avermi aiutato a crescere ogni giorno. Voglio anche ringraziare gli allenatori fisici, i fisioterapisti, i delegati, gli assistenti e tutte le persone che lavorano dietro ogni sessione di allenamento e ogni partita.

Sono stati anni pieni di apprendimento, sacrificio, momenti indimenticabili, ricordi e amici che porterò con me per sempre. Grazie Real Madrid"