Dagli inviati
Fiorentina, Valdepeñas in arrivo nel ritiro di Londra
Victor Valdepeñas a breve verrà ufficializzato come nuovo giocatore della Fiorentina, ma è semplicemente una formalità visto che il giocatore è già in arrivo a Londra per aggregarsi al gruppo viola. Domani infatti la Fiorentina si allennerà ancora nel ritiro inglese per poi partire alla volta dell'Austria dove il 1° agosto affronterà il Real, proprio la squadra da dove proviene il terzino sinistro spagnolo.
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Piccoli merita attenzione. Caso Kean: perché Paratici stava comprando Castro e vuole Pellegrino? Servono esterni d’attacco subito. A Grosso non piace Fagioli play, se arriva l’offerta giusta può partiredi Luca Calamai
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2 Molto bene e poco male: la Fiorentina lascia l'Inghilterra col sorriso. E con un aiuto dal mercato
Copertina
FirenzeViolaLuca Ranieri in esclusiva: "Solo un onore aver portato la fascia. Il sogno è regalare qualcosa a Firenze"
Lorenzo Di BenedettoKean al centro di tutto il mercato offensivo della Fiorentina: il Como c'è e si continua a trattare. Capitolo esterni, tra una smentita e l'altra prima di presto dovranno arrivare i rinforzi per Grosso
Angelo GiorgettiFabio The Wolf, dopo la pioggia di soldi il gioco si fa duro. Comuzzo via, occhio alla formula. Attacco da ricostruire sulle fasce (e forse anche al centro). Kean? Tra emoticon e silenzi decida cosa fare da grande
Mario TeneraniJoao Mario sempre più vicino. Mastantuono pista difficile. Il Como prepara 40 milioni per Kean. Comuzzo: Torino all'assalto
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