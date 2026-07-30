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Fiorentina, Valdepeñas in arrivo nel ritiro di Londra

Fiorentina, Valdepeñas in arrivo nel ritiro di Londra
Oggi alle 19:23Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

Victor Valdepeñas a breve verrà ufficializzato come nuovo giocatore della Fiorentina, ma è semplicemente una formalità visto che il giocatore è già in arrivo a Londra per aggregarsi al gruppo viola. Domani infatti la Fiorentina si allennerà ancora nel ritiro inglese per poi partire alla volta dell'Austria dove il 1° agosto affronterà il Real, proprio la squadra da dove proviene il terzino sinistro spagnolo.