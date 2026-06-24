Dagli inviati Pierguidi: "Mi aspetto una finale combattuta. E vorrei lo stesso spirito nei calciatori della Fiorentina"

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Il presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi ha parlato della finale che sta per svolgersi tra Azzurri e Rossi che nelle rispettive semifinali hanno battuto nettamente le squadre avversarie: "Mi aspetto una bella partita, anche combattuta lealmente mi auguro. La finale mette in campo due squadre forti e mi aspetto un bello spettacolo".

Ci sono Cobolli e Boldini, che scelte sono: "Un grande onore averli qua. Flavio ha voluto fortemente essere qua, dimostra il legame con la città e siamo onorati di avere un campione mondiale del tennis ed anche la pallavolista è sicuramente una presenza bella e gradita".

Il calcio storico sta cambiando? "Stiamo valutando con i Colori se c'è bisogno di trovare dei correttivi, come abbiamo sempre fatto. Mi stupisce che si pensi che il gioco sia cambiato per le regole. Negli ultimi quindici anni in realtà le regole non sono cambiate, il gioco è cambiato perché come ogni gioco si evolve ed ogni allenatore lo gioca in maniera diversa. Se questo gioco avrà bisogno di correttivi valuteremo cercando di mantenere la spettacolarità del gioco ma anche il fatto che deve vincere quello più forte".

Che si aspetta dalla Fiorentina? "Sono un tifoso, quindi che chi indossa la nostra maglia la indossi con lo stesso spirito dei calcianti".