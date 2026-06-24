Calcio Storico, a breve la finale Azzurri-Rossi: l'elenco dei calcianti
Tra pochi minuti prenderà il via la finale del Calcio Storico del 2026 tra Azzurri e Rossi che hanno battuto nettamente Bianchi e Verdi nelle semifinali, lasciando dunque presagire una sfida equilibrata. Ecco le liste delle due squadre così come comunicate:
AZZURRI:
Dulizia, Lathafa, Marcelli, Marino, Baglioni, Moschella, Andade, Guidarelli, Calamandrei, Ceccherelli, Ugolini, De Castro, Carta, Serra, Zilieri, Cappelli, Gori, Fusi, Guetta, Tourees, Busi, Cappelli, Chetoui, Cendali, Terzuoli, Lux, Pagliaro
Capitano: Marcello Trotta
Alfiere: Emanuele Ceccherelli
Allenatore: Athos Rigucci
Massaggiatori: Roberto Antignano, Andrea Calamandrei, Salvatore Serra
ROSSI:
Fattori, Frati, Davide D'Errico, Vincenti, Casamassima, Amanuel, Massimo Lopez, Cecconi, Simoni, Vicerdini, Baggiani, Marri, Renzoni, Manuel Lopez, Fei, Harizi, Pistelli, Calizzano, Bruno, Grilli, Ferrara, Timperanza, Gianluca D'Errico, Alaimo, Gianassi, Cecconi, Bordoni
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