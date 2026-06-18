Paratici: "Dodo ha legittime ambizioni come la Fiorentina". Su Ndour...

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Nel corso della lunga conferenza stampa andata in scena oggi al Viola Park, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha risposto ad alcune domande legate alle situazioni dei singoli giocatori viola, iniziando da Ndour e Dodo: "Ndour è al centro del progetto della Fiorentina, ha appena iniziato, deve confermarsi. Per il calcio italiano non possiamo beatificare o sacrificare uno dopo 12 partite. Ndour ha fatto una buonissima seconda parte di stagione e ci aspettiamo migliori ancora. Dodo ha 28 anni e legittime ambizioni, come la Fiorentina".

Su Gosens e De Gea ha aggiunto: "Ora non sono qui a dirci le cose dette con agenti e giocatori. Le interlocuzioni sono nostre. Comuzzo è un giocatore molto importante per la Fiorentina, giovane italiano e viene dal nostro settore giovanile e avremo cura di lui il che significa fargli fare il percorso migliore".

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