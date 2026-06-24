Dall'Inghilterra, De Zerbi ha comunicato a Solomon di essere fuori dal progetto Tottenham

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Il futuro di Manor Solomon, esterno israeliano in prestito nella scorsa metà di stagione a Firenze ma di proprietà del Tottenham, non sarà con la maglia degli Spurs addosso. A riportare la notizia è il portale inglese football.london, che rimarca come Roberto De Zerbi abbia già comunicato a Solomon che il giocatore non rientra nei suoi piani per la prossima stagione e che può lasciare il club.

L'esterno ventiseienne ha disputato solo sei partite ufficiali con gli Spurs da quando è arrivato nel 2023, con tre diversi prestiti a seguito di un infortunio al ginocchio subito nella sua prima stagione nel club londinese. Solomon nutriva la speranza che il suo ex allenatore allo Shakhtar Donetsk, De Zerbi, potesse contare su di lui, ma così non è stato. Ora gli Spurs cercheranno di trovare una nuova squadra per il nazionale israeliano, che ha ancora due anni di contratto.