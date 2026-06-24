Dagli inviati La Leggiadra Madonna Boldini: "Firenze quello che mi serviva per voltare pagina. Un onore essere qui"

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La Leggiadra Madonna della finale del Calcio Storico 2026 è Jennifer Boldini, giocatrice di pallavolo del Bisonte Firenze che all'arengario di Palazzo Vecchio racconta: "Sono arrivata da poco più di un mese, la città mi piace molto e mi piace fare la turista. Sono onorata di fare la Leggiadra Madonna, sono onesta non conoscevo il Calcio Storico ma mi sono informata e sono pronta per vivere questa giornata al meglio. Rispetto agli altri sport ci sono meno regole ma forse è quello il bello, fa parte della storia e della cultura di Firenze e proprio per questo sono curiosa di vivere. Mi sono vestita con i due colori delle finaliste, vinca il migliore".

Sul Bisonte: "La Toscana è famosa per lo stare bene. Poi per me che vengo da un infortunio al ginocchio era fondamentale voltare pagina e cambiare per venire in una città con molta ambizione. Non vedo l'ora di iniziare".

Si aspettava questa investitura? "Onestamente no ma appena il presidente me lo ha proposto ho accettato con molto entusiasmo perché penso sia una carica molto importante e cercherò di ricoprirla al meglio".

Con lei un altro sportivo come Cobolli a fare il Magnifico Messere? "Il suo nome arriva prima di tutti soprattutto dopo gli ultimi risultati, per me sarà un onore essere qui con lui"