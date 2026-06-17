Dagli inviati Antognoni annuncia: "A breve presenterò "Una vita da 10", il mio libro per festeggiare il centenario"

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"Una vita da 10" è il libro che Giancarlo Antognoni ha scritto in occasione dei 100 anni della storia della Fiorentina insieme Luca Calamai e che nei prossimi giorni verrà presentato ufficialmente proprio in vista dei festeggiamenti cittadini per il centenario. A margine della consegna della targa "Solo per la maglia" da parte della Regione Toscana presso la sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso, lo stesso "unico 10", ha presentato così questa bella occasione legata alla sua carriera in viola: "Ho fatto un libro sul centenario con il titolo "Una vita da 10" che è molto significativo non solo per il numero sulla maglia ma anche perché la mia vita è sempre stata "da 10". Perché fare il calciatore è bello, forse è il miglior mestiere del mondo.

Per me, ogni mattina che mi alzo, è sempre Natale come dice Furio Valcareggi. Ho scritto questo libro per ricordare tutto ciò che ho passato a Firenze con la famiglia e con i tifosi. Tra qualche giorno verrà presentato e mi piacerebbe una presenza massiccia di tutti i fiorentini".