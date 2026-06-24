Ufficiale Anticipi e posticipi: con la Roma di lunedì, il 29/8 alle 18. Lunch match a Napoli

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La Lega serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato. Per quanto riguarda la Fiorentina, nella prima giornata sarà l'ultima ad esordire insieme alla Roma, di lunedì alle 20.45. Con il Frosinone si giocherà il 29 agosto alle 18, di sabato, che coinciderà anche con l'anniversario del Centenario. Di sabato anche alla terza quando, ancora al Franchi, arriverà il Torino. Alla quarta anticipo del venerdì (20.45) a Venezia mentre alla quinta, a Napoli, la Fiorentina scenderà in campo di domenica, 20 settembre, alle 12.30. Poi ci sarà la lunga sosta di due settimane per le nazionali visto che la novità di questa stagione per le soste è proprio questa. Tutte e cinque le gare della Fiorentina saranno visibili esclusivamente su DAZN.

Le date della Fiorentina

Roma-Fiorentina: lunedì 24 agosto ore 20.45

Fiorentina-Frosinone: sabato 29 agosto ore 18

Fiorentina-Torino: sabato 5 settembre ore 15

Venezia-Fiorentina: venerdì 11 settembre 20.45

Napoli-Fiorentina: domenica 20 settembre ore 12.30