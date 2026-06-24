RFV Nardella: "Fiorentina? L'annata difficile sfruttata per crescere e cambiare. Sullo stadio fiducioso"

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Presente alla finale del Calcio Storico l'ex sindaco ora deputato Dario Nardella ha parlato così a Radio FirenzeViola: "E' sempre emozionante, mi sento anche più libero ora ed ora posso anche dire, cosa che con la fascia non avevo mai fatto, che ho avuto sempre un po' di simpatia per i Bianchi anche perché ho vissuto tanti anni a San Frediano e sono rimasto legato al Colore. Ma faccio un in bocca al lupo a tutti i colori e ricordo la bella giornata quando li abbiamo portati a Bruxelles nel parlamento europeo, è stato un momento di orgoglio. Spero che questa finale sia bella e godibile, abbiamo visto due semifinali con risultati molto netti, speriamo che la finale sia più equilibrata".

Una battuta sulla Fiorentina che ha aperto un nuovo ciclo e nuova idea di progetto: "Io me lo auguro per ii tifosi, la città e la società, anche gli anni difficili se si sfruttano per crescere e cambiare possono essere positivi e mi sembra che ci sia questo spirito. Lasciamo alle spalle questo anno molto negativo e prendiamo il buono ossia la capacità di mettersi in discussione e cambiare da parte della società e dunque sono ottimista".

Lo stadio non è più un suo problema ma come lo vede? "In passato ho usato un'espressione infelice quando ho detto che non me ne occupo più, il che non significa che non mi interessi. D'altronde qui sono eurodeputato di Firenze dove ho preso 24mila preferenze e dunque seguo da vicino la vicenda stadio e penso che la sindaca Funaro stia facendo un buon lavoro. Vedo anche città europee e Firenze può dire di avere non solo un progetto ma un cantiere con i lavori che stanno andando avanti e sono sicuro che quando si vedrà la curva Fiesole coperta comincerà a cambiare il mood. Perché è compresibile che quando si parte e ci sono i lavori è comprensibile che ci siano critiche e scetticismo ma quando si iniziano a vedere i risultati la pazienza viene premiata ed io tifo per l'amministrazione comunale e la Fiorentina e sono sicuro che andrà tutto bene. L'accordo? Sarebbe importante e sono fiducioso che arriverà. Ma ho fatto un passo indietro per rispetto all'amministrazione e non perché non mi interessi più".