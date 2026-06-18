Ferrari su Antognoni: "È il Centenario della Fiorentina, non dei Commisso"
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C'è stato spazio anche per un commento sulla volontà di Giancarlo Antognoni di disertare i festeggiamenti per il Centenario della Fiorentina visti i trascorsi con la famiglia Commisso tra le domande fatte oggi in conferenza stampa al direttore generale Alessandro Ferrari. Queste le sue parole in merito: "Il Centenario è della Fiorentina, dei tifosi, della squadra, di coloro che ne hann ofatto la storia. Non è il Centenario della famiglia Commisso.
Catherine, quando è venuta per commemorare Rocco, è rimasta molto colpita da Giancarlo che è andato a porgerle le sue condoglianze. Le ha fatto molto piacere. La situazione spero che si risolva, il Centenario meriterebbe per tutti un momento di partecipazione"
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Lorenzo Di BenedettoKean vuole restare e la Fiorentina non potrebbe trovare nessuno migliore di lui: il matrimonio deve andare avanti per il bene di tutti. Antognoni diserta il centenario? Ci perderebbe solo la storia del club, non sarebbe uno smacco alla proprietà
Angelo GiorgettiLa verità dopo l’incontro a New York, istruzioni per l’uso: ammettere gli errori e promettere poco. Basta con le divisioni, uno degli sbagli più clamorosi fatti dal club (lo hanno capito anche gli ultrà). Paratici ultimo bonus
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