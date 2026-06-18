Ferrari su Antognoni: "È il Centenario della Fiorentina, non dei Commisso"

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C'è stato spazio anche per un commento sulla volontà di Giancarlo Antognoni di disertare i festeggiamenti per il Centenario della Fiorentina visti i trascorsi con la famiglia Commisso tra le domande fatte oggi in conferenza stampa al direttore generale Alessandro Ferrari. Queste le sue parole in merito: "Il Centenario è della Fiorentina, dei tifosi, della squadra, di coloro che ne hann ofatto la storia. Non è il Centenario della famiglia Commisso.

Catherine, quando è venuta per commemorare Rocco, è rimasta molto colpita da Giancarlo che è andato a porgerle le sue condoglianze. Le ha fatto molto piacere. La situazione spero che si risolva, il Centenario meriterebbe per tutti un momento di partecipazione"