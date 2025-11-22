Dagli inviati Parisi sicuro: "Fatto uno step mentale. Queste sono le prestazioni che servono"

Presente in sala stampa al termine dell’1-1 tra Fiorentina e Juventus, ha così parlato il terzino viola Fabiano Parisi: “A livello mentale abbiamo fatto uno step mentale, la realtà dice che siamo ultimi ma siamo convinti che usciremo da questa situazione. Negli allenamenti col mister andiamo forte e volevamo dare una grande soddisfazione ai nostri tifosi. Queste sono le prestazioni per uscire da questo momento”.

Come valuta il suo momento? “Sicuramente appena il mister è arrivato ci ha detto che comunque siamo lì e dobbiamo adattarci. Le prospettive erano diverse a inizio stagione, dobbiamo lottare per la salvezza e avere la cattiveria: le qualità ci sono”.

Come squadra vi sentite in dovere di dare qualcosa in più? “Ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità: in campo abbiamo noi, poi le vicende esterne sono cose secondarie. Se ci manca determinazione e fame non possiamo uscire da quella parte di classifica. Io penso che però la squadra sia stata costruita bene. Oggi abbiamo ottenuto un punto importante contro una grande squadra. Oggi può essere stata la gara della svolta”.