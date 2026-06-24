Ronaldinho al Franchi a Ferragosto? Se batte il Benevento in Coppa Italia sì: tutto il programma
Ufficializzato il tabellone di Coppa Italia, nel quale come noto la Fiorentina entrerà in gioco ai trentaduesimi, già domenica 16 agosto, visto che non è arrivata tra le prime otto. La competizione vedrà prima un turno preliminare e l'avversaria della Fiorentina sarà la vincente tra Benevento e Ravenna mentre ai sedicesimi affronterebbe, dando per scontato il passaggio del turno, una tra Pisa ed Empoli. Solo andando avanti agli ottavi troverebbe poi il Napoli.
Come noto il Ravenna dell'ambizioso Ignazio Cipriani ha tesserato anche come giocatore, oltre che come socio, il campione brasiliano Ronaldinho che dunque dovrebbe essere al Franchi il 16 agosto, qualora la sua squadra dovesse battere il Benevento il 9 agosto, nel turno preliminare appunto.
Il programma
Turno preliminare – domenica 9 agosto 2026
Ascoli-Potenza
LR Vicenza-Catania
Arezzo-Union Brescia
Benevento-Ravenna
Trentaduesimi – domenica 16 agosto 2026
Genoa-Ascoli/Potenza
Catanzaro-Sudtirol
Lazio-Mantova
Lecce-Palermo*
Torino-Carrarese
Monza-Avellino
Cremonese-Sampdoria
Parma-LR Vicenza/Catania
Cagliari-Arezzo/Union Brescia
Hellas Verona-Virtus Entella
Sassuolo-Cesena
Frosinone-Juve Stabia
Udinese-Padova
Venezia-Modena
Pisa-Empoli
Fiorentina-Benevento/Ravenna
Sedicesimi – 2 e 15 settembre 2026
Genoa/Ascoli/Potenza-Catanzaro/Sudtirol
Lazio/Mantova-Lecce/Palermo
Torino/Carrarese-Monza/Avellino
Cremonese/Sampdoria-Parma/LR Vicenza/Catania
Cagliari/Arezzo/Union Brescia-Hellas Verona/Virtus Entella
Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia
Udinese/Padova-Venezia/Modena
Pisa/Empoli-Fiorentina/Benevento/Ravenna
Ottavi di finale – 2 dicembre, 16 dicembre 2026 e 13 gennaio 2027
Inter contro la vincente di Genoa/Ascoli/Potenza-Catanzaro/Sudtirol
Bologna contro la vincente di Lazio/Mantova-Lecce/Palermo
Milan contro la vincente di Torino/Carrarese-Monza/Avellino
Como contro la vincente di Cremonese/Sampdoria-Parma/LR Vicenza/Catania
Roma contro la vincente di Cagliari/Arezzo/Union Brescia-Hellas Verona/Virtus Entella
Juventus contro la vincente di Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia
Atalanta contro la vincente di Udinese/Padova-Venezia/Modena
Napoli contro la vincente di Pisa/Empoli-Fiorentina/Benevento/Ravenna
Quarti di finale – 3 e 10 febbraio 2027
Area Inter-Bologna
Area Milan-Como
Area Roma-Juventus
Area Atalanta-Napoli
Semifinali – 3 marzo 2027 andata, 21 marzo 2027 ritorno
Vincente area Inter-Bologna contro vincente area Milan-Como
Vincente area Roma-Juventus contro vincente area Atalanta-Napoli
Finale – 19 maggio 2027
Finale tra le due vincenti delle semifinali.
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