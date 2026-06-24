FirenzeViola Solomon e un futuro tutto da decifrare: il Tottenham lo vuole cedere

vedi letture

La Fiorentina non ha riscattato Solomon ma anche il Tottenham non è intenzionato a trattenerlo

L'estate è appena iniziata ma si prevede piena di punti interrogativi per Manor Solomon, l'esterno che ha giocato con la Fiorentina negli ultimi 6 mesi. Un amore a prima vista per il giocatore (Solomon a Firenze era stato anche in viaggio di nozze qualche mese prima, in tempi non sospetti, e da maggio il legame si è rafforzato per la nascita nel capoluogo toscano della primogenita Emma, inoltre le sue origini spesso gli hanno creato problemi, come nei 6 mesi precedenti al Villarreal mentre in viola è stato sempre rispettato), ricambiato anche dai tifosi soprattutto nei mesi più bui quando le sue prestazioni risollevarono l'umore e la classifica della squadra viola.

Fuori dal progetto Tottenham

Ma come noto, complice anche un infortunio che ha condizionato poi le sue prestazioni in viola, la Fiorentina non ha riscattato il giocatore per il quale sarebbero serviti 10 milioni e che dunque tornerà al Tottenham. Non un sacrificio se non fosse che molto probabilmente è finita l'avventura dell'israeliano anche con il Tottenham. Secondo quanto riportato dai media inglesi, tra cui football.london, l'allenatore degli Spurs Roberto De Zerbi gli avrebbe infatti già comunicato che non farà parte del progetto tecnico della prossima stagione, aprendo così alla sua cessione.

Fiorentina ancora alla finestra?

L'esterno, dopo l'appendice di stagione in Nazionale, al momento è in Israele dove si dedica alla figlia Emma e dove è impegnato a festeggiare il matrimonio dei suoi migliori amici, in attesa di sviluppi e magari di una nuova chiamata di Fabio Paratici. Per gli esterni della Fiorentina si fanno nomi diversi, da Koleosho a Cancellieri passando per qualche sudamericano, ma Solomon potrebbe tornare comunque utile e non avrebbe dubbi sul suo attaccamento alla maglia e alla città. Se il Tottenham lo dovesse spingere lontano chissà che la Fiorentina, con Paratici che ha un canale aperto con la sua ex società, non possa rifarsi sotto. Magari senza fretta.