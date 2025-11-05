Mainz-Fiorentina: tifosi tedeschi preparano la coreografia, 700 i viola al seguito (immagine FV)

Domani sera la Fiorentina scenderà in campo alla Mewa Arena contro il Mainz per la terza giornata di League Phase di Conference. Lo stadio, che ha una capienza di circa 33mila spettatori, vedrà una coreografia nella curva dei sostenitori locali. I tifosi stanno infatti già preparando le bandierine per domani, come mostrano le immagini di FirenzeViola. E secondo quanto appreso ci saranno invece 700 tifosi viola circa.