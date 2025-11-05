Dagli inviati La risposta di Mandragora ai perché dell'esonero di Pioli

"Il rapporto è sempre stato buono finché c'è stato. Mi ritrovo a ripetere che quello che non ha funzionato sono i risultati ma non c'è stato nulla che non è andato con il mister Pioli, soprattutto a livello umano". A dirlo in conferenza stampa è stato Rolando Mandragora, direttamente da Mainz alla vigilia della partita di Conference League della Fiorentina.

Questa la spiegazione del centrocampista viola sui perché con Pioli è andata a finire con l'esonero del tecnico. E sul rinnovo ha aggiunto: "Ho trovato l'accordo da qualche giorni con la società, siamo sempre stata in simbiosi e la mia volontà è sempre stata di restare a Firenze che è diventata ormai casa mia. La durata? Fino al 2028".

