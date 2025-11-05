Dagli inviati La "Mewa Arena" pronta per la sfida di Conference: le immagini di FirenzeViola

Tutto pronto a Mainz per la gara di domani tra Mainz e Fiorentina che in Conference cercheranno di riscattarsi dalla crisi attraversata in campionato. Sarà la Mewa Arena, che ha una capienza di poco più di 33mila tifosi, la cornice della sfida: ecco le immagini realizzate dall'inviato di FirenzeViola.