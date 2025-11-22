Dagli inviati Kalulu rammaricato: "Su Vlahovic era rigore. Dobbiamo saper "ammazzare" gli avversari"

vedi letture

Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha preso la parola presso la sala stampa del Franchi al termine del pareggio contro la Fiorentina: “Oggi era una partita molto difficile, contro una squadra che aveva cambiato allenatore. Abbiamo commesso errori sotto tanti punti di vista. Dobbiamo avere consapevolezza delle cose che ci sono mancate oggi”.

Spalletti cosa le chiede di diverso rispetto a Tudor?

“Non mi piace parlare di questi aspetti tattici e di paragoni con il passato. Non voglio dire sciocchezze”.

Come mai la squadra non riesce ad ingranare?

“Quando abbiamo il vantaggio su una squadra dobbiamo “ammazzarlo” quando possiamo. Le cose comunque possono cambiare velocemente”.

Cosa pensa del rigore dato e poi tolto?

“Devo rivedere l’azione ma a me pare che Vlahovic fosse stato strattonato. Non capisco come abbia potuto lui far fallo. Per me era rigore”.

Cosa pensa dei fischi a Vlahovic?

"Non era nervoso, è normale però che quando ti attaccano fa male. Sono cose brutte da vedere".