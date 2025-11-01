Dagli inviati
Il Lecce è arrivato a Firenze: le immagini del pullman giallorosso
Il Lecce è arrivato oggi pomeriggio a Firenze e in serata si è recato nell'hotel che ospiterà la squadra salentina alla vigilia della partita di domani contro la Fiorentina all'Artemio Franchi. Come mostra il video di Firenzeviola.it, la squadra e lo staff agli ordini di Eusebio Di Francesco si sono recati poi in serata in pullman all'hotel del centro che ospiterà la squadra. Queste le immagini:
