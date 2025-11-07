Dagli inviati

Gudmundsson è al Viola Park. Tornato dall'Islanda: sarà a disposizione per il Genoa

Oggi alle 11:51Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Ludovico Mauro

Albert Gudmundsson è tornato, è arrivato in questi minuti al Viola Park. L’attaccante, rientrato dall’Islanda nelle ultime ore dove ha preso parte al processo giudiziario che lo vede coinvolto per cattiva condotta sessuale, pranzerà con la squadra prima di prendere parte all’allenamento pomeridiano insieme al resto del gruppo. Salvo sorprese, sarà regolarmente a disposizione per la partita di domenica contro il Genoa.