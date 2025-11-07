Dagli inviati
Gudmundsson è al Viola Park. Tornato dall'Islanda: sarà a disposizione per il Genoa
FirenzeViola.it
Albert Gudmundsson è tornato, è arrivato in questi minuti al Viola Park. L’attaccante, rientrato dall’Islanda nelle ultime ore dove ha preso parte al processo giudiziario che lo vede coinvolto per cattiva condotta sessuale, pranzerà con la squadra prima di prendere parte all’allenamento pomeridiano insieme al resto del gruppo. Salvo sorprese, sarà regolarmente a disposizione per la partita di domenica contro il Genoa.
Pubblicità
Dagli inviati
Dagli inviatiCome giocherà la sua Fiorentina? Galloppa: "Vorrei il tiki-taka ma serve essere pratici"
Se non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensoredi Luca Calamai
Le più lette
1 Se non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensore
Copertina
Dagli inviatiVanoli è al Viola Park: inizia la sua avventura alla Fiorentina, le immagini del suo arrivo
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com