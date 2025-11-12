Dagli inviati Goretti e le dimissioni di Pradè: "Abbiamo avuto tutti responsabilità. Ora mi affiancherà Rubino"

Roberto Goretti, nuovo direttore sportivo della Fiorentina, nella sua conferenza stampa di presentazione da nuovo ds viola ha parlato anche del passato recente, in cui ha assistito alle dimissioni di Daniele Pradè: "Tutti noi qui al Viola Park abbiamo delle responsabilità. A me non piace parlare della mia parte di colpe, io con Pradè ho condiviso la quotidianità e davo la mia opinione e facevo quello che mi veniva richiesto. Io per 12 anni ho fatto il direttore sportivo, poi qui ho avuto un altro ruolo e per questo ringrazio Pradè perché mi sono approcciato a una società importante come la Fiorentina. Ci dobbiamo sentire tutti responsabili ed avere l'umiltà di dire che abbiamo sbagliato. Certo, ci sono cose da cui dobbiamo ripartire. Ora guardiamo al presente, poi con un mezzo occhio anche al futuro".

Ci sarà un nuovo direttore tecnico?

"Sicuramente mi avverrò della figura di Raffaele Rubino, ma non avrà al momento la vesta di direttore tecnico".

Quali sono i dettagli del contratto di mister Vanoli?

"Il contratto è fino al 30 giugno del 2026 con opzione per il club per l'anno successivo ma difficoltà non ce ne sono state. Il mister ha avuto grande voglia di venire ad allenare qua. Adesso vediamo di uscire da questa situazione e poi penseremo a costruire qualcosa insieme".